Шесть проблемных домов на Ленинском достроят в 2019 году

В Смольном нашли компании, которые займутся доделкой за ГК "Город".

В Приморском и Красносельском районе Петербурга достроят жилые комплексы. которые долгое время не могли сдать в эксплуатацию. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко. На данный момент два объекта находятся в высокой степени готовности. Они будут готовы уже к концу 2019 года.

В квартале на Ленинском проспекте мы взяли на себя нагрузку к этому времени по Адресной инвестиционной программе завершить ввод в эксплуатацию детского сада и школы добавляет чиновник

Линченко заявил, что семь из тринадцати объектов уже введены в эксплуатацию. Вице-губернатор заметил, что проблемный "Охта Модерн" также закончат в этом году.

Это наболевший адрес, объект находился в стадии неопределенности более 10 лет, и вот, наконец, нашли решение резюмирует специалист

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Фото: Piter.tv