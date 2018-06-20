ЦИК: Депутаты не успеют снизить муниципальный фильтр до выборов

В Центризбиркоме заявили, что к сентябрю правки в закон внесены не будут.

Представитель ЦИК Николай Булаев заявил, что ЦИК не успеет принять законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах, так как предложение еще даже не внесено на рассмотрение в Государственную думу. Инициатива была заявлена, но вот реального проекта депутатам пока не предложили.

Вряд ли это вступит до начала избирательной кампании. Месяц на то, чтобы перед первым чтением разослать законопроект в регионы, месяц - перед вторым чтением объясняет заместитель председателя ЦИКа

С связи с этим, становится, понятно, что к сентябрьским выборам парламентарии не успеют принять закон. Сведения подтвердила заместитель главы ЦИК Майя Гришина. Она отметила, что успеть внести проект еще можно, но вступить в силу за два месяца он не успеет.

Напомним. что разработкой поправок занимается рабочая группа при администрации президента России. Эксперты решили, что порог фильтра следует снизить до пяти процентов. сейчас же он составляет от пяти до десяти процентов по усмотрению местной администрации.

Фото: Piter.tv