Видео: в Выборге главы сельхозпредприятий обсудили вопросы поддержки малых форм хозяйствования

Обсуждение состоялось в рамках очередного совещания со специалистами поселений

Сегодня в Выборге в здании Совета депутатов состоялось очередное совещание с главами КФХ и специалистами поселений на тему: "Вопросы развития и государственная, муниципальная поддержки малых форм хозяйствования в 2019 году".

По итогам минувшего года Выборгский район находится на 2 месте в Ленобласти по объему реализации сельскохозяйственной продукции. Кроме того, район лидирует в регионе по производству яиц и мяса птицы, по выращиванию и улову товарной рыбы, производству овощей в защищенном грунте, напомнила руководитель районного АПК Надежда Литвиненко в рамках совещания. Наряду с крупнотоварными сельскохозяйственными предприятиями, активно развиваются и небольшие крестьянские фермерские хозяйства.

Что касаемо поддержки, то в 2018 году из консолидированного бюджета Выборгского района было выплачено 4,7 млн рублей в пользу малых форм хозяйствования. В 2019 году также запланирована поддержка крестьянских фермерских хозяйств на производство и реализацию овощей, на содержание скота, а также на финансовую помощь сельскохозяйственным кооперативам.

По данным налоговой инспекции, в районе ведет деятельность 91 крестьянско-фермерское хозяйство. В перечне сельхозтоваропроизводителей состоит и имеет возможность пользоваться бюджетной поддержкой 62 хозяйства.

Видео: Piter.TV