Возле колледжа на Софийской улице забил фонтан кипятка

Вода поднималась на высоту четырехэтажного здания.

Утром 29 марта возле колледжа Петербургской моды на Софийской улице, 19/1, произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, здесь забил фонтан кипятка. В сети появилось видео с места происшествия.

Как сообщает ГУП "ТЭК СПБ", прорыв трубы случился около 9 часов утра. К 9:13 к месту аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Теплоэнергетики смогли локализовать аварию.

На записи видно, что фонтан достигал в высоту четырех этажей. Занятия в колледже в этот момент продолжали вести. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что Маяковскую улицу затопило водой из-за ошибки коммунальщиков.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург