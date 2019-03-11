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Маяковскую улицу затопило водой из-за ошибки коммунальщиков

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Вся проезжая часть превратилась в мелководную реку.

Поздно вечером 10 марта в Центральном районе Петербурга произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, на углу Маяковской улицы и Баскова переулка прорвало трубу. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что вся проезжая часть превратилась в мелководную реку. Холодная вода хлещет из места, где ведутся ремонтные работы. Аварию пытаются устранить сотрудники экстренных служб. 

Ранее трубу прорывало на бульваре Красных Зорь.

Видео: Piter.TV

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Теги: аварийные службы спб, коммунальная авария, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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