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Видео: на Бульваре Красных Зорь прорвало трубу

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В данный момент на месте работают аварийные бригады.

В пятницу, 8 марта, в Невском районе произошла коммунальная авария. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, на а Бульваре Красных Зорь у дома номер 16 из подвала потекла вода и заметен пар. В пресс-службе "ТЭК СПб" рассказали, что на участке повредилась труба диаметром 133 мм. Авария произошла не в подвале, отметили специалисты.

В данный момент на месте работают аварийные бригады. На потребителях они не отразятся. По нормативам на них отводится восемь часов, сообщили в ГУП.
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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Теги: бульвар красных зорь, коммунальная авария, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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