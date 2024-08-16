На бульваре Красных Зорь после капремонта заработала детская библиотека

Фонд насчитывает 36 тыс. книг.

Детская библиотека "ЗОНТИК" открылась после капитального ремонта на бульваре Красных Зорь, 1, в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в Смольном.

Библиотека №11 стала центром для юных читателей. Каждая буква названия отражает одно из направлений работы – Забота, Общение, Наука, Творчество, Игры, Книги. Пространство теперь более комфортно благодаря обновленному интерьеру, современному оборудованию и удобному сервису. Фонд насчитывает 36 тыс. книг.

В Северной столице продолжается масштабная модернизация библиотек. Так, уровень развития библиотечного дела в Петербурге – самый передовой в РФ и один из лучших в мире.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге отремонтировали библиотеку "Малоохтинская".

Видео: пресс-служба Смольного