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На бульваре Красных Зорь после капремонта заработала детская библиотека

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Фонд насчитывает 36 тыс. книг.

Детская библиотека "ЗОНТИК" открылась после капитального ремонта на бульваре Красных Зорь, 1, в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в Смольном. 

Библиотека №11 стала центром для юных читателей. Каждая буква названия отражает одно из направлений работы – Забота, Общение, Наука, Творчество, Игры, Книги. Пространство теперь более комфортно благодаря обновленному интерьеру, современному оборудованию и удобному сервису. Фонд насчитывает 36 тыс. книг. 

В Северной столице продолжается масштабная модернизация библиотек. Так, уровень развития библиотечного дела в Петербурге – самый передовой в РФ и один из лучших в мире. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге отремонтировали библиотеку "Малоохтинская". 

Видео: пресс-служба Смольного 

Теги: библиотека, бульвар красных зорь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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