В Петербурге отремонтировали библиотеку "Малоохтинская"

В учреждении обновлены все коммуникации, установлены новые двери, окна, а также сделано современное освещение.

В библиотеке "Малоохтинская", которая расположена на Новочеркасском проспекте, завершены ремонтные работы. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга 18 марта.

В учреждении обновлены все коммуникации, установлены новые двери, окна, а также сделано современное освещение. Скоро стартует монтаж мебели и оборудования. Библиотека будет в стиле авангард.

Кроме того, появится специальная иммерсивная комната, в ней получится погрузиться в разные исторические эпохи. В 400-метровом пространстве организуют место для коворкинга и студии звукозаписи.

Ко Дню Победы в библиотеке заработает выставка "Ровесница Победы" о ее истории.

Ранее на Piter.TV: в бывшем доме графа Шереметева на Английской набережной завершены основные работы.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга