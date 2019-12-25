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В Петербурге отремонтировали библиотеку "Малоохтинская"
Сегодня, 14:13
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В Петербурге отремонтировали библиотеку "Малоохтинская"

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В учреждении обновлены все коммуникации, установлены новые двери, окна, а также сделано современное освещение.

В библиотеке "Малоохтинская", которая расположена на Новочеркасском проспекте, завершены ремонтные работы. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга 18 марта. 

В учреждении обновлены все коммуникации, установлены новые двери, окна, а также сделано современное освещение. Скоро стартует монтаж мебели и оборудования. Библиотека будет в стиле авангард. 

Кроме того, появится специальная иммерсивная комната, в ней получится погрузиться в разные исторические эпохи. В 400-метровом пространстве организуют место для коворкинга и студии звукозаписи. 

Ко Дню Победы в библиотеке заработает выставка "Ровесница Победы" о ее истории.

Ранее на Piter.TV: в бывшем доме графа Шереметева на Английской набережной завершены основные работы. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: малоохтинская библиотека, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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