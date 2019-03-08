Видео: Мужчина упал с Литейного моста на лед Невы

О состоянии пострадавшего комментариев от МЧС не поступало.

В Центральном районе Санкт–Петербурга в ночь на 8 марта мужчина сорвался с Литейного моста и упал на лед Невы. В сети очевидцы опубликовали ролик с места происшествия.

Свидетелям удалось снять спасательный катер вместе с сотрудниками МЧС. Лежащего на снегу мужчину погрузили в транспорт и быстро покинули место. О состоянии пострадавшего комментариев от МЧС не поступало. Судя по ролику, мужчина либо скончался, либо находится в тяжёлом состоянии.

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