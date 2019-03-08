Видео: на ЗСД "Ладу" тушила бетономешалка

Всем, кто находился в авто, удалось, покинуть машину до возгорания.

Накануне, на ЗСД в Петербурге горел частный автомобиль. По информации очевидцев, авария случилось на 36-ом километре Западного скоростного диаметра. Автомобиль "Лада Ларгус" врезалась в отбойник, что привело к возгоранию моторного отсека.

Перед прибытием экстренных служб, помощь в тушении пожара оказал водитель бетономешалки. Позднее на место прибыли 5 пожарных и одна единица специализированной техники. Сотрудники МЧС потушили машину за 20 минут.

По данным МЧС в аварии никто не пострадал. Всем, кто находился в авто, удалось, покинуть машину до возгорания. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV: Видео: на улице Олеко Дундича прорвало трубу, улицу заполонил пар

Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"