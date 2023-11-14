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В сгоревшем автомобиле под Петербургом нашли человеческие останки
Сегодня, 10:09
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В сгоревшем автомобиле под Петербургом нашли человеческие останки

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Полицейские установили марку автомобиля, Subaru Forester, и его владельца – 62-летнюю жительницу Лисьего Носа.

В Гатчинском районе проводится проверка по факту обнаружения человеческих останков в сгоревшем автомобиле в массиве "Новинка", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 21 сентября в полицию поступило сообщение об обнаружении на просеке, ведущей от садоводства "Корвет Витязь" массива "Новинка" в сторону поселка Дружная горка, сгоревшей машины. В ее кузове нашли человеческие останки. 

Полицейские установили марку автомобиля, Subaru Forester, и его владельца – 62-летнюю жительницу Лисьего Носа. Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств смерти. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти из пожарного пруда вытащили утопленника. 

Фото: Piter.TV

Теги: гатчинский район, останки человека, сгорел автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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