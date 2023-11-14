В сгоревшем автомобиле под Петербургом нашли человеческие останки

Полицейские установили марку автомобиля, Subaru Forester, и его владельца – 62-летнюю жительницу Лисьего Носа.

В Гатчинском районе проводится проверка по факту обнаружения человеческих останков в сгоревшем автомобиле в массиве "Новинка", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 21 сентября в полицию поступило сообщение об обнаружении на просеке, ведущей от садоводства "Корвет Витязь" массива "Новинка" в сторону поселка Дружная горка, сгоревшей машины. В ее кузове нашли человеческие останки.

Полицейские установили марку автомобиля, Subaru Forester, и его владельца – 62-летнюю жительницу Лисьего Носа. Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего и обстоятельств смерти.

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Фото: Piter.TV