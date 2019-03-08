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Видео: на улице Олеко Дундича прорвало трубу, улицу заполонил пар

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Специалисты уже работают над устранением проблемы.

В ночь на 8 марта во Фрунзенском района произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, на улице Олеко Дундича у гимназии №441 прорвало трубу с кипятком, в результате чего всю улицу окутал пар.

В пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что их специалисты уже работают над устранением проблемы. Ожидаемое время устранения проблемы – 00:00 9 марта.  Горячая вода в дома, находящиеся в радиусе аварии, подается исправно, отопление работает в резервном режиме, отметили в организации.
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Теги: коммунальная авария, теплосеть санкт-петербурга, улица олеко дундича
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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