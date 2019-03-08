Видео: на улице Олеко Дундича прорвало трубу, улицу заполонил пар

Специалисты уже работают над устранением проблемы.

В ночь на 8 марта во Фрунзенском района произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, на улице Олеко Дундича у гимназии №441 прорвало трубу с кипятком, в результате чего всю улицу окутал пар.

В пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что их специалисты уже работают над устранением проблемы. Ожидаемое время устранения проблемы – 00:00 9 марта. Горячая вода в дома, находящиеся в радиусе аварии, подается исправно, отопление работает в резервном режиме, отметили в организации.

Ранее на Piter.TV: Петербурженка украла у собутыльника почти 100 тысяч рублей

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"