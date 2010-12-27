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Петербурженка украла у собутыльника почти 100 тысяч рублей
Сегодня, 17:38
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Rybka123

Петербурженка украла у собутыльника почти 100 тысяч рублей

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Подозреваемой грозит до шести лет тюрьмы.

Петербурженка предстанет перед судом за кражу крупной суммы денег у собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

По версии следствия, злоумышленница распивала со своим знакомым спиртные напитки. Когда мужчина уснул, она украла у него банковскую карту, с которой сняла 99 тысяч рублей. Пин-код женщина подглядела, когда пострадавший расплачивался в магазине.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье  " кража с банковского счета". Подозреваемой грозит до шести лет тюрьмы.

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Фото:  Piter.TV

Теги: кража, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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