Видео: перед Гренадёрским мостом сбили пешехода

В каком состоянии находится пострадавший неизвестно.

В Петроградском районе Санкт-Петерубурга иномарка сбила пешехода на "зебре". Видеоролик инцидента был опубликован в социальных сетях.

Перед Гренадёрским мостом... был сбит пешеход на пешеходном переходе...судьба жертвы неизвестна...

– написали пользователи.

В ролике видно, как легковой автомобиль на скорости сбивает пешехода и сразу останавливается. Смог ли встать пострадавший или нет неизвестно.

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