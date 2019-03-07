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Видео: перед Гренадёрским мостом сбили пешехода

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В каком состоянии находится пострадавший неизвестно.

В Петроградском районе Санкт-Петерубурга иномарка сбила пешехода на "зебре". Видеоролик инцидента был опубликован в социальных сетях.

Перед Гренадёрским мостом... был сбит пешеход на пешеходном переходе...судьба жертвы неизвестна...
– написали пользователи.

В ролике видно, как легковой автомобиль на скорости сбивает пешехода и сразу останавливается. Смог ли встать пострадавший или нет неизвестно.
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Теги: гренадерский мост, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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