На автодороге "Подъезд к Красносельскому району" насмерть сбили 42-летнего пешехода

В результате наезда 42-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти со сбитым пешеходом. Подробности рассказали в региональном МВД.

Вечером 16 ноября на 4 километре автодороги "Подъезд к Красносельскому району" в Ломоносовском районе Ленобласти 37-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Rav4 наехал на пешехода, двигавшегося в попутном с автомобилем направлении по краю проезжей части.

В результате наезда 42-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Водитель иномарки в 2023 году был лишен права управления за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ.

Также на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.tv