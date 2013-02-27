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На Северном проспекте водитель Ford наехал на пешехода
Вчера, 15:58
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На Северном проспекте водитель Ford наехал на пешехода

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Мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Росгвардейцы первыми прибыли на место ДТП и оцепили территорию. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 3 декабря сотрудники отдела вневедомственной охраны на Северном проспекте заметили лежавшего на дороге мужчину и стоявшую неподалеку поврежденную машину Ford Kuga. Было установлено, что 33-летний водитель этого автомобиля наехал на пешехода, который пытался перебежать на другую сторону улицы в неположенном месте. 

Пострадавшего 39-летнего петербуржца госпитализировали в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и другие повреждения. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Руднева водитель Volkswagen сбил пятиклассницу. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: сбили пешехода, северный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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