На Северном проспекте задержан нетрезвый водитель каршеринга

Мужчина попытался скрыться, тогда инспекторы начали преследование.

На Северном проспекте сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали каршеринговый автомобиль Volkswagen. За рулем машины был мужчина с признаками опьянения.

Водитель попытался скрыться, тогда инспекторы начали преследование. Он пояснил, что "не понял жест инспектора", от прохождения освидетельствования отказался. В отношении задержанного составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, авто помещено на специализированную стоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с каршерингом в Петроградском районе пострадал байкер.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти