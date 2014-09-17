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На Северном проспекте задержан нетрезвый водитель каршеринга

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Мужчина попытался скрыться, тогда инспекторы начали преследование.

На Северном проспекте сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали каршеринговый автомобиль Volkswagen. За рулем машины был мужчина с признаками опьянения. 

Водитель попытался скрыться, тогда инспекторы начали преследование. Он пояснил, что "не понял жест инспектора", от прохождения освидетельствования отказался. В отношении задержанного составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, авто помещено на специализированную стоянку. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с каршерингом в Петроградском районе пострадал байкер. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: каршеринг, северный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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