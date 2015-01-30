На Светлановской площади горел автомобиль Mercedes

Предварительно, пострадавших нет.

В Выборгском районе вечером 27 августа произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Светлановской площади поступила на пульт спасателей в 19:28. В автомобиле марки Mercedes полыхал моторный отсек. К 19:37 огонь потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали пожар девять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Русановской улице горела лестничная клетка в подъезде.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком