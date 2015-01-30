На Светлановской площади горел автомобиль Mercedes

В Выборгском районе вечером 27 августа произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании на Светлановской площади поступила на пульт спасателей в 19:28. В автомобиле марки Mercedes полыхал моторный отсек. К 19:37 огонь потушили.
По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали пожар девять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на Русановской улице горела лестничная клетка в подъезде.
Видео: Telegram / Петербург с огоньком
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