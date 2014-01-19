На Русановской горела лестничная клетка в подъезде

В 24-этажном жилом доме происходило горение обстановки на площади 1,5 квадратного метра.

В Невском районе сегодня, 27 августа, произошел пожар. На Русановской улице в доме № 16, корпус 3, вспыхнула лестничная клетка. Ее тушили 15 спасателей и три спецмашины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:27. В 24-этажном жилом доме происходило горение обстановки на площади 1,5 кв. метра.

Пламя потушили за 33 минуты. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Стасовой горела трехкомнатная квартира.

Фото: Piter.tv