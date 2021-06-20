В горевшей на бульваре Красных Зорь квартире пострадал один человек

К 20:24 пожар ликвидировали.

В квартире Невского района Петербурга на бульваре Красных Зорь, 3 произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти в четверг, 10 августа.

Сообщение о возгорании на пульт пожарных поступило в 19:46. В трехкомнатной квартире задымилась обстановка площадью 15 "квадратов". К 20:24 пожар ликвидировали.

Пострадавшего госпитализировали. 78.ru пишет, что спасатели реанимировали кошку – во время возгорания она забралась в шкаф, из-за чего надышалась гарью. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.

Пожар тушили три единицы техники и 15 человек личного состава.

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