  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:28
204
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На бульваре Красных Зорь частично обрушилась лифтовая шахта с крыши дома

0 0

В результате случившегося никто не пострадал.

В Невском районе сегодня, 15 января, произошло ЧП. На бульваре Красных Зорь, 7, обрушилась лифтовая шахта с крыши жилого дома. Об этом сообщили в на портале "Мегаполис".

В результате случившегося никто не пострадал. От серьезных последствий уберегла  строительная сетка. Площадь разрушения составила один "квадрат". 

На место аварии прибыли специалисты. Бригада оградила опасный участок. Восстановлением объекта займутся сотрудники ЖКС № 2. 

Ранее на Piter.tv: в Колпино посетитель устроил стрельбу в кинотеатре.

Подписывайте на нашу страницу в "ВКонтакте" и Telegram. 

Фото: Piter.tv

Видео: Мегаполис

Теги: бульвар красных зорь, жкс 2, мчс, обрушение лифтовой шахты, спасатели, чп в невском районе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии