На бульваре Красных Зорь частично обрушилась лифтовая шахта с крыши дома

В результате случившегося никто не пострадал.

В Невском районе сегодня, 15 января, произошло ЧП. На бульваре Красных Зорь, 7, обрушилась лифтовая шахта с крыши жилого дома. Об этом сообщили в на портале "Мегаполис".

В результате случившегося никто не пострадал. От серьезных последствий уберегла строительная сетка. Площадь разрушения составила один "квадрат".

На место аварии прибыли специалисты. Бригада оградила опасный участок. Восстановлением объекта займутся сотрудники ЖКС № 2.

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Фото: Piter.tv

Видео: Мегаполис