В Колпино посетитель устроил стрельбу в кинотеатре

В Колпино посетитель кинотеатра "Мираж" устроил стрельбу прямо во время сеанса. Инцидент произошел 13 января на улице Октябрьская, 8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Пьяный хулиган после ссоры с неизвестным выстрелил из пиротехнического устройства "Сигнал охотника", а затем выбросил оружие и убежал. В результате случившегося никто не пострадал.
Посетители кинотеатра обратились в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный 36-летний мужчина. Его поймали у дома № 21 по улице Ижорского Батальона.
Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга на 32-летнего туриста напали злоумышленники с ножом.
Фото: Pxhere
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