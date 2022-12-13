В Колпино посетитель устроил стрельбу в кинотеатре

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный 36-летний мужчина.

В Колпино посетитель кинотеатра "Мираж" устроил стрельбу прямо во время сеанса. Инцидент произошел 13 января на улице Октябрьская, 8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пьяный хулиган после ссоры с неизвестным выстрелил из пиротехнического устройства "Сигнал охотника", а затем выбросил оружие и убежал. В результате случившегося никто не пострадал.

Посетители кинотеатра обратились в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный 36-летний мужчина. Его поймали у дома № 21 по улице Ижорского Батальона.

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга на 32-летнего туриста напали злоумышленники с ножом.

Фото: Pxhere