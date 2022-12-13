В центре Петербурга на 32-летнего туриста напали злоумышленники с ножом

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На Невском проспекте двое хулиганов напали на жителя Пермского края. 32-летний пострадавший попал в больницу.

По информации Piter.tv, окровавленному мужчине пришла на помощь 62-летняя петербурженка. Она вызвала медиков и позвонила в полицию.

Больного доставили в стационар. Мужчина находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали колото-резаную рану грудной клетки и плеча. Также мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые избили и ранили туриста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Озерках во время пожара в дачном доме петербуржца спасатели нашли наркотики.

Фото: Piter.tv