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В центре Петербурга на 32-летнего туриста напали злоумышленники с ножом
Сегодня, 12:37
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В центре Петербурга на 32-летнего туриста напали злоумышленники с ножом

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Мужчина получил  закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На Невском проспекте двое хулиганов напали на жителя Пермского края. 32-летний пострадавший попал в больницу.

По информации Piter.tv, окровавленному мужчине пришла на помощь 62-летняя петербурженка. Она вызвала медиков и позвонила в полицию. 

Больного доставили в стационар. Мужчина находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали колото-резаную рану грудной клетки и плеча. Также мужчина получил  закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые избили и ранили туриста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на  Piter.tv: в Озерках во время пожара в дачном доме петербуржца спасатели нашли наркотики.

Фото: Piter.tv

Теги: двое напали на мужчину, нападение, невский проспект, полиция, хулиганы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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