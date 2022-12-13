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В Озерках во время пожара в дачном доме петербуржца спасатели нашли наркотики
Сегодня, 10:57
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В Озерках во время пожара в дачном доме петербуржца спасатели нашли наркотики

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Сейчас полицейские разыскивают мужчину, который на время арендовал дом горожанина. Возможно, именно он причастен к делу.

В пятницу, 13 января, в поселке Озерки произошел пожар. На Верхней улице горел дачный дом петербуржца. Во время тушения спасатели нашли в комнате канистры и бочки с химическими компонентами, которые используются для изготовления наркотиков. 

По информации Piter.tv, всего было обнаружено 29 канистр с надписью "ацетон", 4 канистры с надписью "метиламин", 9 упаковок с бутылочками соляной кислоты, 1 стеклянная колба, 8 деревянных бочек с черными пакетами внутри, 1 мешок  с мефедроном.

Информацию передали в полицию. Правоохранители завели уголовное дело на безработного мужчину. 

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого, который на время арендовал дом горожанина. Возможно, именно он причастен к делу.

Ранее на Piter.tv: в Киришах задержали мужчину, который зарезал маленького сына.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, наркотики, поселок озерки, улица верхняя
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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