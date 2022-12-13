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В Киришах задержали мужчину, который зарезал маленького сына
Сегодня, 10:37
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В Киришах задержали мужчину, который зарезал маленького сына

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По предварительной информации, утром 14 января мужчина поссорился с сожительницей и в гневе напал на мальчика.

Мужчину, который подозревается в убийстве двухлетнего сына, задержали. Жителя Киришей отправили в изолятор.

По информации Piter.tv, 23-летний отец накануне днем пырнул малыша ножом в шею. После этого молодой человек подошел к сотрудникам ГИБДД и попросил доставить мальчика в больницу. 

Инцидент произошел на Волховской набережной около дома № 20. Ребенок скончался в реанимации. 

По предварительной информации, утром 14 января мужчина поссорился с сожительницей. Малыш вмешался в конфликт в опасный момент, неадекватный отец ударил его ножом. 

Ранее на Piter.tv: в Киришах отец зарезал маленького сына и повез его в больницу на санках.

Фото: Piter.tv

Теги: волховская набережная, зарезал детей, кириши, полиция, убил ребенка, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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