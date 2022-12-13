В Киришах отец зарезал маленького сына и повез его в больницу на санках

Малыш умер по пути в лечебное учреждение.

Отец двухлетнего мальчика четыре раза ударил ножом сына, после чего решил отвезти ребенка в больницу на санках. Инцидент произошел в Киришах. Об этом сообщили в tg-канале "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Позже мужчина одумался и попросил прохожих вызвать скорую помощь. В машине пострадавший скончался.

На теле медиков врачи тоже заметили ножевые ранения. Сейчас глава семьи находится в больнице.

Добавим, что злоумышленник напал на малыша после ссоры с женой. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere