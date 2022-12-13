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В Киришах отец зарезал маленького сына и повез его в больницу на санках
Сегодня, 14:11
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В Киришах отец зарезал маленького сына и повез его в больницу на санках

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Малыш умер по пути в лечебное учреждение.

Отец двухлетнего мальчика четыре раза ударил ножом сына, после чего решил отвезти ребенка в больницу на санках. Инцидент произошел в Киришах. Об этом сообщили в tg-канале "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Позже мужчина одумался и попросил прохожих вызвать скорую помощь. В машине пострадавший скончался. 

На теле медиков врачи тоже заметили ножевые ранения. Сейчас глава семьи находится в больнице.

Добавим, что злоумышленник напал на малыша после ссоры с женой. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали молодых людей, которые заперли девушку-курьера в арендованной квартире.

Фото: Pxhere

Теги: зарезал ребенка, кириши, отвез на санках в больницу, полиция, следком
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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