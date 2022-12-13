Полицейские задержали молодых людей, которые заперли девушку-курьера в арендованной квартире

Мужчины отняли у пострадавшей два телефона.

На Тихоокеанской улице и на Большой Монетной правоохранители задержали двух мужчин, которые заперли в Рождество девушку-курьера в арендованной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ночью 8 января пострадавшая позвонила в полицию. Она рассказала стражам порядка, что 7 января вечером она приехала к квартире на Гатчинской, 2, где двое неизвестных отобрали её личный телефон и тот, который она доставляла по указанному адресу. Кроме того, девушка пожаловалась, что хулиганы заперли ее в арендованных апартаментах. Сами мужчины спокойно уехали и больше не появлялись.

Против злоумышленников завели уголовное дело по статье "Грабеж". Полицейские задержали 33-летнего и 45-летнего петербуржцев. Известно, что оба являются безработными. Похищенное у них частично изъяли.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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