В квартире жителя Кудрово нашли 127 свертков с наркотиками

Также в сумке мужчины обнаружили девять пакетиков с травой.

В Кудрово полицейские задержали мужчину, в сумке которого нашли девять свертков с наркотиками. Подозреваемым оказался уроженец Ярославской области.

По информации Piter.tv, в пакетиках находился метадон и трава. На злоумышленника завели уголовное дело.

Кроме того, в квартире молодого человека провели обыск. Правоохранители обнаружили еще 127 пакетиков с запрещенным веществом.

Нарушителя закона доставили в участок. Сейчас он находится в изоляторе.

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Фото: Piter.tv