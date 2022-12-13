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В квартире жителя Кудрово нашли 127 свертков с наркотиками
Сегодня, 12:40
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В квартире жителя Кудрово нашли 127 свертков с наркотиками

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Также в сумке мужчины обнаружили девять пакетиков с травой.

В Кудрово полицейские задержали мужчину, в сумке которого нашли девять свертков с наркотиками. Подозреваемым оказался уроженец Ярославской области. 

По информации Piter.tv,  в пакетиках находился метадон и трава. На злоумышленника завели уголовное дело.

Кроме того, в  квартире молодого человека провели обыск. Правоохранители обнаружили еще 127 пакетиков с запрещенным веществом. 

Нарушителя закона доставили в участок. Сейчас он находится в изоляторе. 

Ранее на Piter.tv: подросток вывалился из окна на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, наркотики, полиция, свертки с наркотиками, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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