В квартире жителя Кудрово нашли 127 свертков с наркотиками

В Кудрово полицейские задержали мужчину, в сумке которого нашли девять свертков с наркотиками. Подозреваемым оказался уроженец Ярославской области.
По информации Piter.tv, в пакетиках находился метадон и трава. На злоумышленника завели уголовное дело.
Кроме того, в квартире молодого человека провели обыск. Правоохранители обнаружили еще 127 пакетиков с запрещенным веществом.
Нарушителя закона доставили в участок. Сейчас он находится в изоляторе.
Ранее на Piter.tv: подросток вывалился из окна на Дунайском проспекте.
Фото: Piter.tv
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