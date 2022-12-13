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Подросток вывалился из окна на Дунайском проспекте
Сегодня, 12:20
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Подросток вывалился из окна на Дунайском проспекте

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Пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице.

Подросток выпал из окна с высоты восьмого этажа. Несчастье произошло на Дунайском проспекте в пятницу, 13 января. 

По информации Piter.tv, молодой человек воспитывался в полной и благополучной семье. На учете в ОДН не состоял. Мать мальчика рассказала, что в последнее время юноша часто выпивал.

Пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице. Пациента перевели в реанимацию. 

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Луге молодая мама во сне задавила младенца.

Фото: Piter.tv

 

Теги: восьмой этаж, дунайский проспект, купчино, подросток выпал из окна, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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