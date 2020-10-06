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В Доходном доме Соколовского обрушилась часть балкона
Сегодня, 11:55
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В Доходном доме Соколовского обрушилась часть балкона

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На место оперативно выехали аварийные службы и МЧС.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга часть балкона на Большом проспекте П. С., 79 обрушилась на тротуар и лестницу магазина на первом этаже.

В пресс-службе администрации Петроградского района отметили, что дом находится в управлении ТСЖ. Обрушился штукатурный слой. В МЧС по Петербургу добавили, что пострадавших нет.

Отметим, что Доходный дом Соколовского является памятником архитектуры, оно построен в 1911-м году в стиле модерна с элементами неоклассицизма.

Ранее Piter.TV сообщал, что неизвестный с ножом обокрал салон красоты на Ленинском проспекте.

Фото: ВКонтакте / Петроградский район

Теги: аварийные службы спб, обвалился балкон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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