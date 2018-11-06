На проспекте Пархоменко после прорыва трубы в квартирах пропало отопление

ЧП случилось днем 3 ноября.

На проспекте Пархоменко, в доме 10, в выходные дни в подъезде прорвало трубу. Местные жители сами убрали последствия аварии, а коммунальные службы, приехавшие в дом, перекрыли отопление в квартирах.

По словам жительницы дома, Екатерины Ф., прорыв трубы случился днем 3 ноября. Батарея располагалась рядом с квартирой женщины, она и ее соседи первыми увидели, что в подъезде хлещет большая струя воды. Аварийная служба, приехавшая в дом на Пархоменко, перекрыла прорыв. Но вместе с ненужной водой из подъезда исчезло и отопление: коммунальщики отключили его. Все последствия аварии жильцы дома убрали самостоятельно, а потом поняли, что в квартирах стало прохладно.

Отопление еле-еле идет, батареи чуть теплые. и прохладно стало. А у нас у всех маленькие дети. Екатерина Ф., местная жительница.

Спустя 3 дня на проспекте Пархоменко так и не появились аварийщики. Жильцы все еще ждут, когда в квартирах станет теплее. Piter.TV будет следить за этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что на Херсонской улице прорвало трубу с горячей водой.

Видео: piter.TV