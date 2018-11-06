На Херсонской улице прорвало трубу с горячей водой

Авария не скажется теплоснабжении участка.

Во вторник, 6 ноября, в Санкт-Петербурге произошла очередная коммунальная авария. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент случился днем в Херсонском проезде у дома 2. В результате аварии образовался автомобильный затор. В пресс-службе "Телосети Петербурга" рассказали, авария не скажется теплоснабжении участка. В данный момент прорыв локализован.

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Видео и фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".