Возле детской больницы на Ваське прорвало трубу с кипятком

Горячая вода залила припаркованные рядом автомобили.

Поздно вечером, 5 ноября, на Васильевском острове возле Детской больницы №2 святой Марии Магдалины произошла коммунальная авария. Здесь прорвало трубу с кипятком. Как сообщают пользователи социальных сетей, никто не пострадал. В интернете опубликована видеозапись с места происшествия.

На кадрах видно, что кипяток залил припаркованные рядом автомобили. Аварийных служб на месте коммунальной аварии не видно. Однако специалисты все-таки работали здесь.

Ранее мы писали, что в Невском районе произошел очередной прорыв трубы с горячей водой.

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