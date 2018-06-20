Видео: на проспекте Ветеранов прорвало трубопровод с кипятком, "Мерседес" провалился под землю

В районе обрушения под грунт ушел "Мерседес"

В Красносельском районе Петербурга прорвало трубопровод с кипятком. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. По данным от местных жителей, в районе 150 дома по проспекту Ветеранов коммунальная авария затронула не только жилые дома, но и автомобиль: машина "Мерседес Спринтер" частично ушла под землю на участке размыва грунта.

В настоящее время на место вызваны представители аварийной службы. Машина по-прежнему остается носовой частью в яме.

Piter.tv получил запись с места инцидента.

Фото и видео: Piter.tv