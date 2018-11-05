В Невском районе произошел очередной прорыв трубы с горячей водой

В результате аварии кипяток затопил улицу и стал причиной ямы, в которую частично провалился автомобиль местного жителя.

В воскресенье, 4 ноября, в Санкт-Петербурге произошла очередная коммунальная авария. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, в Невском районе в районе десяти часов вечера прорвало трубу с горячей водой. Инцидент случился на улице Тельмана, 41. В результате аварии кипяток затопил улицу и стал причиной ямы, в которую частично провалился автомобиль местного жителя. По информации СМИ никто из людей от горячей воды не пострадал, а иномарку удалось вытащить благодаря помощи прохожих.

В пресс-службе "Телосети Петербурга" рассказали, что причиной прорыва стала технологическое нарушение на трубе диаметром 250 мм.

Напомним, что на этих выходных похожий случай произошел в Колпинском районе, где в результате прорыва трубы молодой человек оказался в реанимации с 80% глубокого ожога поверхности тела.

Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург