Жена солиста Jane Air выводила машину из кипятка после аварии в Петербурге

Авто супруги Антона Лиссова оказалось в зоне прорыва трубы с горячей водой.

В Санкт-Петербурге жена вокалиста группы Jane Air Антона Лиссова была вынуждена срочно перегонять автомобиль из зоны коммунальной аварии с разливом горячей воды.

По данным его телеграм-канала, инцидент произошёл после прорыва трубы теплосети. В результате аварии проезжая часть оказалась залита горячей водой. Из-за низкой температуры воздуха над улицей образовался плотный пар, который значительно ухудшил видимость.

Антон Лиссов опубликовал кадры с места происшествия, снятые с балкона. Музыкант сообщил, что вода распространилась на значительное расстояние, а его супруге пришлось самостоятельно выводить автомобиль из зоны, заполненной кипятком. В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" заявили, что вытекание горячей воды на поверхность было оперативно локализовано. На аварийном участке временно ограничено движение транспорта.

Также сообщается, что в близлежащих домах приостановлена подача отопления, при этом холодное водоснабжение сохранено. По оценке специалистов, восстановительные работы займут около 13 часов.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV