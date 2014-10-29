В Ленобласти при столкновении двух грузовиков и легковушки погиб человек

Массовая авария произошла на трассе А-120. Один из участников ДТП скончался на месте, еще один водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На трассе А-120 в Ленинградской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и легковой машины.

По информации, поступившей от источника, водитель легкового транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

Водителя одного из грузовиков экстренно госпитализировали. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В результате столкновения движение на данном участке дороги оказалось полностью перекрыто.

Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте и в Мурино двое мужчин упали с высоты и погибли.

