Автобус №239 врезался в эвакуатор и столб на улице Типанова из-за болезни водителя

В Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №239. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, инцидент случился на улице Типанова.
По предварительным данным, водителю во время смены резко стало плохо — у него поднялась температура, что привело к потере контроля над транспортным средством. Автобус столкнулся с эвакуатором, после чего проехал еще около 500 метров, задел автомобиль каршеринга и врезался в столб, где остановился.
В организации уточнили, что никто из пассажиров не пострадал. Самого водителя доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи для выяснения причин резкого ухудшения самочувствия.
Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.
