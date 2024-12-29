Автобус №239 врезался в эвакуатор и столб на улице Типанова из-за болезни водителя

В Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №239. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, инцидент случился на улице Типанова.

По предварительным данным, водителю во время смены резко стало плохо — у него поднялась температура, что привело к потере контроля над транспортным средством. Автобус столкнулся с эвакуатором, после чего проехал еще около 500 метров, задел автомобиль каршеринга и врезался в столб, где остановился.

В организации уточнили, что никто из пассажиров не пострадал. Самого водителя доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи для выяснения причин резкого ухудшения самочувствия.

