На Мурманском шоссе столкнулись грузовик и минивэн. Есть погибший
Сегодня, 10:55
Также пострадали два человека.

На Мурманском шоссе во Всеволожском районе утром 29 апреля произошло смертельное ДТП, рассказали в ГКУ "Леноблпожспас". 

На внешнем кольце Кольцевой автодороги в попутном направлении столкнулись грузовой автомобиль и минивэн Volkswagen. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Volkswagen, один из них несовершеннолетний. Еще один пассажир погиб от полученных травм. 

На месте работает личный состав 150-й пожарной части Всеволожского отряда ГКУ "Леноблпожспас". 

Ранее на Piter.TV: после ДТП на проспекте Буденного юного питбайкера госпитализировали в больницу. В момент аварии водитель находился в мотошлеме, но без необходимой экипировки. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"

