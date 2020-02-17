На Мурманском шоссе столкнулись грузовик и минивэн. Есть погибший

Также пострадали два человека.

На Мурманском шоссе во Всеволожском районе утром 29 апреля произошло смертельное ДТП, рассказали в ГКУ "Леноблпожспас".

На внешнем кольце Кольцевой автодороги в попутном направлении столкнулись грузовой автомобиль и минивэн Volkswagen. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Volkswagen, один из них несовершеннолетний. Еще один пассажир погиб от полученных травм.

На месте работает личный состав 150-й пожарной части Всеволожского отряда ГКУ "Леноблпожспас".

