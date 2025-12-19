Октябрьскую набережную в Петербурге залило кипятком

Прорыв трубы спровоцировал туман и пробку на Октябрьской набережной.

Днем 6 февраля в Петербурге часть Октябрьской набережной в районе пересечения с Приневской улицей оказалась залита горячей водой. По словам очевидцев, над проезжей частью появился плотный пар, затруднивший обзор для водителей.

Около 13 часов читатель Фонтанки сообщил, что на участке наблюдается "сплошной туман", и предположил повреждение трубопровода. По данным сервиса "Яндекс.Карты", вскоре после инцидента в направлении центра города образовался затор протяженностью около одного километра.

На место происшествия выехала аварийная бригада АО "Теплосеть". Причины выхода горячей воды и сроки устранения последствий уточняются.

Фото: "Яндекс Карты"