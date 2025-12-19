В Петербурге перекрыли Синопскую набережную и еще ряд улиц

Ограничения движения затронули шесть районов Петербурга.

В Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения движения транспорта, связанные с проведением строительных и ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

В Курортном районе с 19 по 28 января в поселке Репино ограничено движение по Гулинской улице на участке от Зеленогорского шоссе до Усадебной улицы. Проезд закрыт в направлении от Зеленогорского шоссе к Усадебной улице. Ограничения введены в связи со строительством газопровода. Объезд организован по Нагорной улице, Нагорному переулку, Ридингерской, Усадебной и Гулинской улицам.

В Московском районе с 19 января по 3 марта ограничено движение по Ташкентской улице на участке от Парфеновской улицы до Московского проспекта. Работы связаны с прокладкой инженерных сетей. В Приморском районе с 20 по 27 января перекрыта Заусадебная улица от Серафимовского переулка до Полевой Сабировской улицы. Также введены ограничения на перекрестке Заусадебной и Полевой Сабировской улиц. Причина ограничений — прокладка водопроводной сети. Объезд возможен по Полевой Сабировской улице, Богатырскому проспекту, Торфяной дороге, Липовой аллее, Дибуновской улице, улице Покрышева, Серафимовскому переулку и Заусадебной улице. Дополнительно сообщается, что до 19 марта сохраняются ограничения движения по Полевой Сабировской улице у пересечения с Рубежной улицей.

В Пушкинском районе с 20 января по 19 декабря закрыто движение по Северской улице в поселке Шушары. Ограничение действует на участке от Торопецкой улицы до Колпинского шоссе, включая перекресток с Ростовской улицей. Причиной стало размещение временных ограждений. Объезд организован по Торопецкой, Изборской и Ростовской улицам. Во Фрунзенском районе до 21 февраля закрыто сквозное движение по улице Салова на участке от Волковского проспекта до Грузинской улицы. Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей. Объезд предусмотрен по Волковскому проспекту, Мгинской улице, улице Самойловой, улице Салова и Средней улице. В Центральном районе с 19 января по 9 марта ограничено движение по Синопской набережной на участке от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина. Работы ведутся в рамках строительства газопровода.

Фото: ГАТИ Петербурга