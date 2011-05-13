На Маршала Казакова фонтан кипятка ранил мужчину и напугал ребенка

Прорыв теплосети на юго-западе Петербурга обварил прохожего.

Инцидент произошел около 17:00 11 декабря на улице Маршала Казакова в Кировском районе Петербурга. По данным АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", из-под земли внезапно вырвался фонтан горячей воды, что привело к ожогам у 70-летнего мужчины. Его доставили в больницу после оказания первичной помощи. Девочка девяти лет, находившаяся рядом с местом аварии, не получила травм, но была напугана и получила "психологическую помощь".

В зоне происшествия фиксировались плотные клубы пара. В компании уточнили, что "повреждения получили четыре припаркованных автомобиля". Из-за высокой температуры произошел также частичный провал асфальта рядом с местами стоянки.

Специалисты отключили поврежденный участок тепломагистрали, провели ограждение зоны и приступили к устранению последствий аварии. В компании сообщили, что "ремонтные работы будут выполнены без отключения отопления и горячей воды для жителей близлежащих домов".

В "Теплосети Санкт-Петербурга" отметили, что участок тепломагистрали, на котором произошел прорыв, "включен в планы реконструкции", а завершение проектно-изыскательских работ ранее намечалось на второй квартал 2026 года. Городская прокуратура и следственный комитет начали проверку по факту аварии.

Фото: Piter.TV