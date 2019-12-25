За месяц в аварийные службы Петербурга обратились более 740 горожан

Выполнено 112 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что аварийные службы Петербурга за месяц выполнили 112 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий. Об этом сообщают в комитете по природопользованию.

Как оказалось, за этот месяц сотрудники ГУП "Пиларн" получили более 740 обращений от петербуржцев. Впоследствии специалисты осуществили112 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий.

Так, аварийные службы обработали активной пеной реку Карповку, Малую Невку и Мойку. Также за месяц из города вывезли 58,3 кг химических и 30,8 кг ртутьсодержащих отходов.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка наказала туркомпанию за жадность, отсудив тройную стоимость тура.

Фото:пресс-служба комитета по природопользованию