Петербурженка наказала туркомпанию за жадность, отсудив тройную стоимость тура

Вместо 764,9 тысяч рублей ей должны вернуть 2,3 млн рублей.

Оплаченный, но неиспользованный из-за пандемии коронавируса тур на Крит обернулся для петербурженки троекратной прибылью. Вместо 764,9 тысяч рублей женщина получит 2,3 млн рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Октябрьского районного суда города.

В декабре прошлого года Наталья Ж. заключила договор с туроператором. С компанией из шести человек она планировала отправиться на Крит с 30 мая по 25 июля. Однако из-за пандемии коронавируса границы закрыли, и женщина попросила вернуть деньги за тур. В компании отказались это делать, заявив, что "понесли фактические расходы".

Суд встал на сторону истицы: отказ произошел за 53 дня до путешествия, также была опасность для здоровья потребителя. Компанию обязали вернуть не только полную стоимость тура 764,9 тысяч рублей, но и заплатить неустойку в таком же размере, штраф 764,9 тысяч рублей и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, туроператор должен оплатить госпошлину 16 тысяч рублей.

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