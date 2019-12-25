Суд в Петербурге продлил арест обвиняемому в оправдании терроризма

Мужчина и его адвокаты просили о домашнем аресте.

Октябрьский районный суд Петербурга оставил без изменений меру пресечения 23-летнему Александру Меркулову. Мужчину, обвиняемого в публикации постов, оправдывающих действия террористов, оставили под арестом. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Во время заседания судья указал следователю на бездействие, создавшее волокиту по указанному уголовному делу. В результате было нарушено право обвиняемого на получение правосудия в разумные сроки. К слову, следователь уже просил продлить арест Меркулова для проведения следственных мероприятий, его ходатайство было удовлетворено. К настоящему моменту необходимая экспертиза не была проведена.

Подсудимый останется в СИЗО до 6 ноября. Сам Меркулов и его адвокаты просили о домашнем аресте.

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Фото: Piter.TV