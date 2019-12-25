Нападавший на женщин серийный грабитель из Петербурга получил 7,5 лет колонии

В апреле осужденный дважды незаконно проникал в квартиру частного дома и жилой дом.

Мужчину, совершившего разбойные нападения на женщин в Петербурге, суд признал виновным. Прокуратура Петродворцового района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении Асилбека Журабоева.

Пресс-служба городской прокуратуры 5 октября заявила, что обвиняемый проникал в дома, где проживали потерпевшие, после чего наносил им физический вред и похищал имущество. В апреле осужденный дважды незаконно проникал в квартиру частного дома и жилой дом.

Суд назначил наказание Журабоеву в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура Петербурга обвиняет экс-гендиректора и исполнительного директора ЗАО "КСМ Северо-Запад" в уклонении от уплаты налогов. Материалы уголовного дела направят в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv