Директор петербургской фирмы не заплатил более 100 млн рублей налогов

Гендиректор и его коллега уклонялись от уплаты налогов в течение трех лет.

Прокуратура Петербурга обвиняет экс-гендиректора и исполнительного директора ЗАО "КСМ Северо-Запад" в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, это было сделано с помощью внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемые указывали в документах ложные сведения о налоговых вычетах и расходах во взаимоотношениях с организациями, которые фактически не осуществляли деятельность. В период с 2013 по 2016 года руководство организации не выплатило налоги на добавленную стоимость на общую сумму более 100 млн рублей.

Материалы уголовного дела направят в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

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