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Директор петербургской фирмы не заплатил более 100 млн рублей налогов
Сегодня, 17:28
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nadezhda_sib

Директор петербургской фирмы не заплатил более 100 млн рублей налогов

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Гендиректор и его коллега уклонялись от уплаты налогов в течение трех лет.

Прокуратура Петербурга обвиняет экс-гендиректора и исполнительного директора ЗАО "КСМ Северо-Запад" в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, это было сделано с помощью внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемые указывали в документах ложные сведения о налоговых вычетах и расходах во взаимоотношениях с организациями, которые фактически не осуществляли деятельность. В период с 2013 по 2016 года руководство организации не выплатило налоги на добавленную стоимость на общую сумму более 100 млн рублей. 

Материалы уголовного дела направят в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербургская сбытовая компания намерена обесточить киностудию "Ленфильм". 

Фото: pixabay.com

 

Теги: долг, налоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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