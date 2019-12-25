Петербургская сбытовая компания намерена обесточить киностудию "Ленфильм"

Определенная дата отключения пока не определена.

Здание киностудии "Ленфильм" на Каменноостровском проспекте, 10 может обесточить АО "Петербургская бытовая компания" ("ПСК"). Как сообщили в компании Piter.tv, общий размер долга киностудии перед обществом по состоянию на конец сентября составляет 22,7 миллиона рублей включая неустойки.

В "ПСК" отметили, что в настоящее время разрабатываются технические мероприятия с целью введения режима ограничения энергопотребления на объекте в доме №10 по Каменноостровскому проспекту. После этого будет направлено уведомление на ограничение подачи электроэнергии на определенную дату, отметили в компании.

Отмечается, что в феврале 2020 года проходила встреча по вопросу оплаты задолженности с предыдущим руководством "Ленфильма". Ее обещали ликвидировать к августу 2020 года, но этого не случилось. Встреча с новым руководителем состоится в ближайшее время, отметили в "ПСК".

Мы сообщали о том, что председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук представил нового генерального директора коллективу киностудии. Теперь "Ленфильм" возглавляет Федор Щербаков. Ранее новый глава "Ленфильма" рассказал о планах по развитию киностудии.

Фото: Piter.tv