Новый глава "Ленфильма" рассказал о планах по развитию киностудии

Ряд задач к выполнению обозначен уже сейчас, отметил Федор Щербаков.

Новый руководитель киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков заявил, что принципиальная задача, которая поставлена акционером киностудии – не допустить приватизации и превращения "Ленфильма" в девелоперский проект. Как сообщил Щербаков телеканалу "Санкт-Петербург" 11 сентября, профильная деятельность компании должна быть сохранена, что является принципиальным вопросом.

Уже в ближайшее время новый глава киностудии намерен наладить связь между людьми, федеральными ведомствами и банками, чтобы разрешить сложные процессы, сложившиеся вокруг "Ленфильма". Одной из таких проблем названо возвращение "золотой коллекции" киностудии – картин, выпущенных советское время. В настоящее время прибыль от показов этих фильмов получает сторонняя компания.

Щербаков оценил проблему как "сложная, но не неразрешимая".

Ранее мы сообщали, что Федор Щербаков сменил Инессу Юрченко на посту главы киностудии "Ленфильм". На уход главы отреагировала команда проекта Kino Corner, анонсировавшая закрытие своего проекта на прежнем месте.

Фото: Piter.tv