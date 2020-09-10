Пространство KINO Corner уходит с "Ленфильма"

Это связано с уходом Инессы Юрченко с поста главы студии.

В четверг, 10 сентября, стало известно, что креативное пространство KINO Corner покидает "Ленфильм" вслед за Инессой Юрченко.

Пространство открылось 16 августа. За месяц на открытой территории "Ленфильма" появилось культурно-событийное пространство. Фасады корпусов украшены граффити сцен из известных фильмов, которые были сняты на киностудии, каждые выходные проходили мероприятия с участием актёров и музыкантов.

Однако несколько дней назад стало известно, что врио главы студии Инсса Юрченко покидает свой пост, а KINO Corner решил уйти вслед за ней.

Пространство уже ищет новую площадку. В ближайшие выходные мероприятия проведут в Roof place на Кожевенной линии.

Ранее мы писали, что Юрченко объявила об уходе с поста главы "Ленфильма". Её сменит Фёдор Щербаков.

Видео: Piter.TV