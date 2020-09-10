Пространство KINO Corner уходит с "Ленфильма"

В четверг, 10 сентября, стало известно, что креативное пространство KINO Corner покидает "Ленфильм" вслед за Инессой Юрченко.
Пространство открылось 16 августа. За месяц на открытой территории "Ленфильма" появилось культурно-событийное пространство. Фасады корпусов украшены граффити сцен из известных фильмов, которые были сняты на киностудии, каждые выходные проходили мероприятия с участием актёров и музыкантов.
Однако несколько дней назад стало известно, что врио главы студии Инсса Юрченко покидает свой пост, а KINO Corner решил уйти вслед за ней.
Пространство уже ищет новую площадку. В ближайшие выходные мероприятия проведут в Roof place на Кожевенной линии.
Ранее мы писали, что Юрченко объявила об уходе с поста главы "Ленфильма". Её сменит Фёдор Щербаков.
Видео: Piter.TV
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